Pokémon Ultrasole e Ultraluna non usciranno su Nintendo Switch [Aggiornata]

E' solo di poche ore fa l'annuncio dell'arrivo disu Nintendo 3DS. L'esclusività detenuta dalla console portatile, tuttavia, è stata messa in dubbio dastessa che, con un'indicazione sospetta nel proprio listino, ha fatto riferimento ad una ipotetica versione Switch dei due titoli.

La grande N è in seguito ritornata sui suoi passi, rimuovendo qualsiasi riferimento alla sua console ibrida dalla pagina di Pokémon Ultrasole e Ultraluna. Naturalmente è possibile che si sia trattato di un semplice errore di comunicazione, ma non è escluso che possa invece trattarsi di un indizio per la futura release del gioco su Switch: se questo dovesse essere il caso, è possibile che ne sapremo di più all'E3 2017.

In attesa di eventuali aggiornamenti, ricordiamo che al momento Pokémon Ultrasole e Ultraluna arriveranno su Nintendo 3DS il 17 novembre.



Aggiornamento 06/06/2017, ore 19:16: Nintendo ha da poco chiarito la questione, confermando che Pokèmon Ultrasole e Ultraluna non arriveranno su Switch.

"Vorremmo parlare di alcuni rumor basati su un errore commesso sul sito; Pokémon Ultrasole e Ultraluna arriveranno esclusivamente sulla famiglia Nintendo 3DS e non è prevista una release su Nintendo Switch. Il listino presente sul sito di Pokémon ha presentato un errore e non è indicativo dei piani futuri".