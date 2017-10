Pokemon Ultrasole e Ultraluna: lo scenario sarà il doppio rispetto a Sole e Luna

Parlando ai microfoni di Famitsu, il producer diShigeru Ohmori ha fornito nuovi dettagli sui due giochi, confermando che il volume dello scenario sarà due volte più grande rispetto a

Di seguito vi riportiamo le nuove informazioni su Pokemon Ultrasole e Ultraluna fornite dal producer:

Dopo Pokemon Sole e Luna, si pensava che ci fossero altre cose da fare nella regione di Alola, arricchendola ulteriormente con nuove attività

In termini di narrazione, Pokemon Ultrasole e Ultraluna non sono dei sequel, ma racconteranno una storia 'leggermente diversa' rispetto a Pokemon Sole e Luna

Quando i personaggi della Ultra Recon Squad faranno la loro apparizione all'inizio di Pokemon Ultrasole e Ultraluna, inoltre, la trama prenderà una piega particolare

In aggiunta alla storia principale, la quale sarà differente da Sole e Luna, troverà spazio un episodio aggiuntivo una volta entrati nella Hall of Fame. I cambiamenti saranno più significativi rispetto a quanto proposto con Pokemon Smeraldo e Platino.

L'Ultra Recon Squad proviene da un mondo che esiste al di là di un Ultra Wormhole e i giocatori potranno attraversare questi portali per esplorare mondi mai visti e trovare Pokemon leggendari e sconosciuti.

La cattura e l'allenamento saranno più facili rispetto a Pokemon Sole e Luna

Ci saranno mondi in cui si potranno incontrare Pokemon Leggendari come Mewtwo

Comparando semplicemente il volume dello scenario, quello di Pokemon Ultrasole e Ultraluna sarà il doppio rispetto a Pokemon Sole e Luna

Ricordiamo che Pokémon Ultrasole e Ultraluna usciranno il 17 novembre in esclusiva per Nintendo 3DS. Nei giorni scorsi, inoltre, è stato rivelato il peso dei due giochi (i due titoli peseranno il 12.5% in più rispetto a Pokemon Sole e Luna).