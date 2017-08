ha annunciato una nuova Forma per Lycanroc che farà la sua comparsa in: si tratta di, la quale presenta occhi e pelo di colori diversi rispetto a

Lycanroc Forma Crepuscolo non potrà essere catturato normalmente, al momento però gli sviluppatori non hanno comunicato in che modo sarà possibile aggiungere questa forma al proprio Pokedex, maggiori dettagli verranno diffusi durante l'estate.

Pokemon Ultrasole e Ultraluna saranno disponibili dal prossimo 17 novembre in esclusiva sulle console della famiglia 3DS e 2DS.