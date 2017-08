Pokémon Ultrasole e Ultraluna: trailer con nuovi dettagli sui titoli per 3DS

Nintendo e The Pokémon Company hanno pubblicato un nuovo video per Pokémon Ultrasole e Ultraluna con alcune novità, come i nuovi abiti indossabili dal proprio alter-ego e alcune sequenze gameplay del già annunciato Lycanroc Forma Crepuscolo.

I due titoli in arrivo per le console della famiglia 3DS rappresentano una via di mezzo tra un sequel e un aggiornamento di Pokémon Sole e Luna, e includono nuovi Pokémon, vestiti, aree da esplorare, Z-moves, personaggi e altro ancora. La nuova avventura sarà completamente inedita e separata da quella vissuta nei due precedenti titoli, e si concentrerà sui Pokémon Leggendari Solgaleo, Lunala, e Necrozma.

Pokémon Ultrasole e Ultraluna usciranno il prossimo 17 novembre in esclusiva sulle console della famiglia Nintendo 3DS.