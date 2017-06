Pokken Tournament DX annunciato per Nintendo Switch

Durante l'evento Direct del 6 giugno,hanno annunciato ufficialmente, riedizione per Switch del picchiaduro uscito in formato arcade e su Wii U nel 2016.

Pokken Tournament DX uscirà su Nintendo Switch il 22 settembre 2017, questa riedizione presenterà un comparto tecnico migliorato e un sistema di controllo riadattato per sfruttare le potenzialità dei Joy-Con e le loro caratteristiche esclusive, come l'HD Rumble. Confermato anche il supporto per il multiplayer locale (due giocatori) e online. Per quanto riguarda il roster, saranno presenti tutti i Pokemon della versione Wii U con l'aggiunta dei mostriciattoli esclusivi della versione arcade come Darkrai, Scizor, Croagunk, Empoleon e Decidueye. Pokken Tournament DX sarà presente all'E3 2017 in forma giocabile, durante la fiera Nintendo terrà anche uno speciale torneo dedicato al gioco.