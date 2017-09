Pokken Tournament DX: annunciato un torneo per la Milan Games Week

: Presso lo stand Nintendo (Pad. 8, Stand D1) e la Personal Gamer Arena disi svolgerà oggi il primo torneo ufficiale dedicato a

Il Torneo, organizzato in collaborazione con Pokémon Millennium, si svolgerà venerdì 29 settembre e permetterà a 24 partecipanti di sfidarsi sul palco e in diretta streaming per vincere l’esclusivo Nintendo Classic Mini SNES. Le pre-iscrizioni sono effettuabili online tramite il format dedicato e andranno confermate in loco a partire dalle ore 13:30 presso lo stand Nintendo.

Le partite si svolgeranno sul palco Nintendo e verranno commentate da Cydonia di Pokémon Millennium e Andrea Lo Cicero di Smash Bros Italia e trasmesse in streaming sul canale Youtube di Nintendo Italia dalle 14:30 alle 17:30; la finale avrà luogo all’interno dell’Arena, in modalità Best of Five, sempre commentata e trasmessa in diretta sul canale Twitch di Personal Gamer alle 18:30.