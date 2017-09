Pokken Tournament DX: ecco i primi voti della stampa internazionale

farà il suo debutto suil 22 settembre, ma a partire da oggi sono stati pubblicati i primi voti della stampa internazionale. Il gioco sta ricevendo un'accoglienza tendenzialmente positiva.

Tra i voti più alti emersi fino a questo momento segnaliamo il 92/100 di Switch Player e i 90/100 di GamingTrend, TheSixthAxis e Nintendo Life. Diversi 80/100 sono stati assegnati da testate come Twinfinite, Attack of the Fanboy e XGN, mentre fra le valutazioni più basse troviamo il 70/100 di Trusted Reviews e il 65/100 di God is a Geek. Nel momento in cui riportiamo la notizia, il gioco ha totalizzato un punteggio Metascore pari a 79/100.

La redazione di Everyeye.it, invece, ha deciso di assegnare a Pokken Tournament DX un 78/100 con la nostra Recensione a cura di Filippo Facchetti.