Pokken Tournament DX: nuovo gameplay trailer dedicato a Decidueye

Qualche ora fa è stato pubblicato su Youtube un breve gameplay trailer di, riedizione del picchiaduro uscito su Wii U nel 2015, in cui possiamo osservare alcune delle mosse e delle combo di Decidueye, l'evoluzione finale dello starter di settima generazione Rowlet.

Trovate il filmato in questione in apertura di notizia. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Pokken Tournament DX presenterà un comparto tecnico migliorato, un nuovo sistema di controllo pensato per sfruttare le caratteristiche dei Joy-Con e alcune nuove aggiunte al roster delle creature selezionabili, come Scizor, Darkrai, Croagunk, Empoleon e, appunto, Decidueye. Il gioco sarà disponibile in Europa a partire dal prossimo 22 settembre 2017 su Nintendo Switch.