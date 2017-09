hanno recentemente pubblicato un nuovo gameplay trailer per, riedizione del picchiaduro co-prodotto da Katsuhiro Harada (Tekken) e pubblicato originariamente su Wii U nel 2016, e ora in arrivo in esclusiva su Switch il prossimo 22 settembre.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, è questa volta dedicato a Lucario, uno dei pochi personaggi a mantenere il nome giapponese anche in Occidente.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Pokken Tournament DX sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 22 settembre 2017. Qui trovate due overview trailer che ci mostrano sommariamente le novità di questa edizione del gioco.