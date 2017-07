Pokken Tournament DX: nuovo video gameplay a 1080p/60fps dal Comic Con

In occasione del Comic Con di San Diego, lo youtuber FILIP ha avuto l'opportunità di registrare un nuovo video gameplay direct-feed di, permettendoci di vedere il gioco in azione sua 1080p/60fps. Il filmato è stato riportato in cima alla notizia.

Pokken Tournament DX uscirà in esclusiva per Nintendo Switch il prossimo 22 settembre: questa riedizione include un comparto tecnico migliorato e un sistema di controllo riadattato per sfruttare le caratteristiche dei Joy-Con (come l'HD Rumble). Confermato anche il supporto per il multiplayer locale e online. Per quanto riguarda il roster, invece, saranno presenti tutti i Pokemon della versione Wii U con l'aggiunta di creature esclusive della versione arcade come Scizor, Darkrai, Croagunk, Empoleon e Decidueye.

Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.