Pokkén Tournament DX è ora disponibile su Switch; ecco il trailer di lancio

In aggiunta a tutti i contenuti proposti nell'originale Pokkén Tournament, nella versione DX saranno presenti nuovi Pokémon, tra cui Croagunk, Scizor, Empoleon, Darkrai e Decidueye, proveniente, quest'ultimo, da Pokémon Sole e Pokémon Luna. Ad affiancare la lega Ferrum ci saranno nuove modalità con le quali sfidare i propri amici, e i combattimenti potranno essere registrati grazie alla nuova funzionalità Replay.

Pokkén Tournament DX è disponibile da oggi in esclusiva su Nintendo Switch.