Pokken Tournament DX: i primi 31 minuti di gioco e uno sguardo agli amiibo

Sul canale Youtube di Nintendo Hall è stato pubblicato un nuovo video gameplay di, in cui possiamo dare un'occhiata aglie ai primi 31 minuti di gioco con il Pokemonin azione. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Ricordiamo che Pokken Tournament DX è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch dal 22 settembre: questa riedizione include diverse migliorie al comparto tecnico, il supporto agli amiibo e un sistema di controllo riadattato per sfruttare le caratteristiche dei Joy-Con (come l'HD Rumble). Per quanto riguarda il roster, saranno presenti tutti i Pokemon della versione Wii U con l'aggiunta di creature esclusive della versione arcade come Scizor, Darkrai, Croagunk, Empoleon e Decidueye.

