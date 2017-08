Pokken Tournament DX torna a mostrarsi in un breve trailer

ha recentemente pubblicato su Youtube un nuovo trailer di, versionedel picchiaduro dedicato ai Pokemon che debutterà sull'ibrida della Grande N fra poco più di un mese.

Il filmato ci offre una breve panoramica della produzione e ci mostra alcuni dei Pokemon che potremo utilizzare in battaglia, come Pikachu, Charizard, Decidueye, Gengar, Braixen e Sneasel. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Pokken Tournament DX sarà disponibile in Europa a partire dal prossimo 22 settembre esclusivamente su Nintendo Switch. Per essere sempre aggiornati sul titolo e stare al passo con le ultime novità, vi consigliamo di tenere d'occhio la scheda di Everyeye.