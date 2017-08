Pokken Tournament DX: tutte le novità del gioco in 2 nuovi trailer

ha pubblicato due nuovi trailer di, mostrandoci tutte quello che c'è da sapere sul gioco e tutte le novità che sono state introdotte rispetto alla versione originale uscita su Nintendo Wii U.

Pokken Tournament DX uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il 22 settembre: questa riedizione includerà un comparto tecnico migliorato e un sistema di controllo riadattato per sfruttare le caratteristiche dei Joy-Con (come l'HD Rumble). Per quanto riguarda il roster, saranno presenti tutti i Pokemon della versione Wii U con l'aggiunta di creature esclusive della versione arcade come Scizor, Darkrai, Croagunk, Empoleon e Decidueye.

Confermato inoltre anche il supporto per il multiplayer locale e online. Ricordiamo che a partire dal 24 agosto è disponibile la demo gratuita di Pokken Tournament DX sul Nintendo eShop.