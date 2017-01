Polemiche per le novità di Overwatch, ma solo pochi giocatori le hanno provate

Negli ultimi giorni, Blizzard ha apportato vari cambiamenti a, modificando in particolare le abilità di personaggi come D.Va, Ana e Roadhog: queste novità sono disponibili sul PTR e non sembrano aver incontrato il favore della community, molti membri infatti si stanno lamentando apertamente sul forum ufficiale del gioco.

Le lamentele sono state talmente tante che il direttore del progetto Jeff Kaplan è dovuto intervenire per un chiarimento: "Ragazzi, il cielo non sta venendo giù. Ad oggi solamente lo 0.26% dei giocatori ha provato le novità di Overwatch sul PTR. Il 99.74% della community non ha assolutamente provato le modifiche apportate, questa settimana la media del tepo di gioco sul Server Pubblico di Prova è pari a 26 minuti, compresi i tempi di caricamento e matchmaking."



Kaplan invita i giocatori a provare per qualche giorno le modifiche apportate prima di formulare la propria opinione. Blizzard accetta le critiche negative, a patto però che siano motivate, mentre in questo caso la maggior parte dei giocatori sembra lamentarsi per partito preso, come evidenziato dal direttore di Overwatch. Anche Geoff Goodman è intervenuto sulla questione, assicurando che le modifiche apportate all'uncino di Roadhog verranno probabilmente riviste prima del debutto ufficiale della patch.