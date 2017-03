Polemiche per le poche storie d'amore gay in Mass Effect Andromeda

Nelle ultime ore è scoppiata una polemica nei confronti di: la società viene accusata dalla community di non aver tenuto in giusta considerazione le storie d'amore tra persone dello stesso sesso in: quanto riportato di seguito contiene spoiler sulla trama e su alcuni aspetti del gioco.

Secondo quanto riportato da Kotaku, le lamentele vertono sulla presenza di due sole opzioni per le storie d'amore gay tra uomini, mentre le opzioni per i rapporti tra uomo e donna e tra due donne sarebbero molte di più. Gli uomini gay sono solamente due, personaggi secondari che non fanno parte della squadra, ovvero l'ingegnere Gil Brodie e il contrabbandiere Reyes Vidal.

Anche i dialoghi delle relazioni amorose tra due personaggi di sesso maschili non hanno soddisfatto la community, che giudica gli stessi poco interessanti e più brevi del solito. Accuse anche per le scene di sesso, presentate senza troppi particolari rispetto a quanto accade nelle altre relazioni presenti nel gioco.

L'accusa per BioWare è quella di aver trattato con superficialità i rapporti gay tra uomini in Mass Effect Andromeda, al contrario di quanto dichiarato inizialmente. Gli sviluppatori avevano infatti promesso un gran numero di opzioni per tutti i tipi di sessualità, cosa che però non troverebbe riscontro nella realtà. Il team di sviluppo non ha ancora risposto alle accuse, vi aggiorneremo in caso di novità.