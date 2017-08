Polyphony: Gran Turismo Sport non avrà le microtransazioni

In occasione del recente Playstation Experience ospitato in Malesia, il boss diKazunori Yamauchi ha confermato chenon avrà le microtransazioni. Il gioco riceverà comunque una serie di aggiornamenti e DLC nei mesi successivi alla pubblicazione.

Quando è stato interrogato sull'argomento, infatti, Yamauchi ha risposto con un secco "no", confermando che Gran Turismo Sport non includerà nessun tipo di microtransazione. Una notizia non del tutto scontata, considerando che la serie ha già permesso in passato di acquistare i crediti in-game con i soldi reali.

Nell'attesa che il titolo venga pubblicato in esclusiva per Playstation 4 il prossimo 18 Ottobre, potete dare un'occhiata alla nostra analisi della nuova modalità Campagna di Gran Turismo Sport.