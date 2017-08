Pong di Atari compie oggi 42 anni: auguri!

Il 3 agosto del 1975lanciava la versione casalinga di, tre anni dopo l'esordio nei bar e nelle sale giochi americane, datato 1972., di fatto, da il via al mercato dei videogiochi da salotto, un passatempo diventato un business capace di superare per fatturato altri mercato come quelli del cinema e della musica.

Sui social arrivano i primi auguri per Pong, tra i tanti in particolare si distinguono i messaggi di PlayStation Italia ed Enel Energia, siamo certi che a breve altre compagnie pubblicheranno i propri auguri per la versione domestica di Pong. Quali sono i vostri ricordi legati a questo storico gioco arcade? Condivideteli con noi nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.