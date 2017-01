Poochy & Yoshi's Woolly World: ancora un video con i lanosi amiibo

Nintendo continua a promuovere il nuovo titolo di Yoshi in esclusiva per le console della famiglia 3DS: Poochy & Yoshi’s Woolly World. Come nell’ultimo video pubblicato dalla casa di Kyoto, anche qui ritroviamo gli amiibo di lana dei personaggi protagonisti del gioco.

Il filmato, realizzato in stop motion, mostra Yoshi e Poochy giocare teneramente a nascondino attorno ad un New Nintendo 3DS XL. Annunciato nel corso dell’ultimo Nintendo Direct, il lanoso platform sarà un porting della versione per Wii U pubblicata nel 2015, che girerà a 30 fps sui modelli base delle portatili Nintendo e a 60fps sulle versioni New.

Poochy & Yoshi’s Woolly World è atteso per il 3 febbraio 2017 su console Nintendo 3DS.