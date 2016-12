Poochy & Yoshi's Woolly World: un nuovo trailer mostra le caratteristiche del gioco

ha pubblicato un nuovo trailer (sottotitolato in italiano) di, che mostra le principali caratteristiche del gioco, come il supporto per StreetPass e Amiibo.

Inoltre, il filmato mostra anche l'Amiibo di Poochy incluso nella limited edition del gioco. Poochy & Yoshi's Woolly World è la versione portatile dell'omonimo platform uscito su Wii U nel 2015, il lancio è previsto per il 2 febbraio 2017 sulle console della famiglia 3DS. Ricordiamo che recentemente Nintendo ha riveleato che il gioco girerà a 60 fps su New 3DS e 30 fps su NIntendo 3DS e 2DS.