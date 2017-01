Poochy & Yoshi's Woolly World: trailer in stop motion con gli amiibo di lana

Tramite il suo canale ufficiale di YouTube, Nintendo ha pubblicato un nuovo video in stop motion con protagonisti Yoshi e Poochy di lana, personaggi del nuovo titolo 3DS Poochy & Yoshi’s Woolly World.

Il trailer non presenta nuove immagini di gioco, ma si concentra sul tenero rapporto tra i due amiibo di lana, in tema con la natura colorata e simpatica della nuova esclusiva Nintendo. Poochy & Yoshi’s Woolly World è un porting dell’omonimo titolo pubblicato nel 2015 su Wii U. I sistemi New 3DS saranno in grado di far girare il titolo a 60 fotogrammi al secondo, mentre la versione base della portatile Nintendo si fermerà a 30fps.

Poochy & Yoshi’s Woolly World uscirà sulle console della famiglia 3DS il 3 febbraio 2017.