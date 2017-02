Abbiamo visto il primo storicogirare su calcolatrici, orologi digitali, smartwatch e praticamente su qualsiasi dispositivo dotato di uno schermo, ma in questo caso andiamo decisamente oltre: Matt Swarthout ha modificato la suaper poter giocare asul computer di bordo utilizzando volante e leva del cambio.

Incredibile ma vero, l'impresa di Matt è stata documentata tramite un video che trovate in calce alla notizia. DOOM e DOOM 2 girano correttamente sul computer di bordo dell'auto, l'autore inoltre ha modificato il file dei controlli per poter utilizzare il volante, i pedali e la leva del cambio come joypad.

Incredibile, vero? Non provateci a casa...