Portal in Realtà Aumentata con HoloLens: l'esperimento di Kenny W

Il modder e sviluppatore Kenny W torna alla ribalta dopo aver presentato una tech demo diper. Questa volta Kenny si è cimentato con Portal, creando una tech demo compatibile con il visore Microsoft.

Portal HoloLens è solamente un'esperimento che mostra una versione del gioco in Realtà Aumentata e dimostra le enormi potenzialità di questa tecnologia. Kenny si è detto contento dei risultati raggiunti, considerando che il tutto è nato come progetto secondario per i suoi studi. Difficilmente Portal HoloLens si evolverà in qualcosa di più completo (come un gioco o una mod), in ogni caso potete vedere la tech demo in azione nel video pubblicato qui sotto.