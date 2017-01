Portal Knights: avvistate le versioni per PlayStation 4 e Xbox One

La divisione spagnola di Amazon ha messo in listino le versioni PlayStation 4 e Xbox One di, sandbox RPG sviluppato dae pubblicato da, già disponibile su PC Windows ma non ancora annunciato su console.

Secondo quanto riportato dal colosso dell'e-commerce, le versioni Xbox One e PS4 di Portal Knights saranno disponibili in formato retail dal 27 aprile 2017, almeno per quanto riguarda il mercato spagnolo. Al momento, 505 Games non ha mai annunciato l'arrivo del gioco su console, ma non è escluso che novità in merito possano arrivare nelle prossime settimane.