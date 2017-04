Portal Knights: demo disponibile su PlayStation 4 e Xbox One

sono lieti di annunciare che i fan dipossono provare il gioco in anteprima, grazie alla versione di prova gratuita, disponibile da oggi per PS4 e Xbox One.

La versione di prova di Portal Knights è completamente in italiano e permette ai giocatori di avere un assaggio di ciò che li aspetterà nel gioco completo. Gli utenti potranno avventurarsi nella prima isola di gioco, apprendendo le basi del combattimento e del sistema di crafting, sia nella modalità single-player che in quella multiplayer, grazie alla funzionalità co-op a schermo condiviso. I salvataggi della versione di prova potranno essere importati nel gioco completo.

Portal Knights uscirà su PS4 e Xbox One in versione digitale e pacchettizzata il 19 maggio. Lo stesso giorno sarà disponibile anche per PC (via Steam) con il lancio della versione 1.0, che segna la conclusione della fase di Accesso Anticipato. I giocatori che prenoteranno Portal Knights dai rivenditori che aderiscono a questa iniziativa riceveranno contenuti bonus esclusivi.