Portal Knights esce dalla fase Early Access su PC e arriva anche su console

hanno annunciato oggi che, l’originale avventura sandbox 3D con elementi action e GDR, uscirà su PlayStation 4 e Xbox One il 28 aprile 2017.

Lo stesso giorno la versione PC uscirà dalla modalità “Accesso Anticipato” di Steam. Dall’ottimo debutto in questa modalità - il gioco ha esordito al 1° posto nella classifica dei titoli Early Access di Steam - il team di sviluppo ha lavorato a stretto contatto con la community, ascoltando attentamente i feedback forniti per affinare ed espandere sensibilmente l’esperienza di gioco. Grazie a questo procedimento il gioco ha ricevuto miglioramenti costanti, tra i quali: mondi più grandi da esplorare, rifiniture e perfezionamenti degli elementi GDR e di combattimento, estensione delle abilità di classe, diversi eventi, l’aggiunta dell’acqua, animali da compagnia, personaggi non giocabili (NPC) e ulteriori risorse e miglioramenti al sistema di scambio oggetti. Portal Knights, inoltre, ha recentemente vinto il premio “Best Online Game” ai “German Developer Awards 2016”.

Portal Knights inizia con la creazione del proprio personaggio che, grazie ad un’ampia personalizzazione, potrà essere modificato nell’aspetto e con svariati costumi ai quali si potranno poi aggiungere una enorme varietà di oggetti e armi trovate nel mondo di gioco durante l’avventura. Una volta creato il personaggio i giocatori si ritroveranno in un universo fantastico composto da dozzine di mondi generati casualmente, dove potranno incontrare ed eliminare temibili nemici, scoprire fantastici tesori e raccogliere risorse preziose. I giocatori dovranno intraprendere un viaggio ricco di azione ed esplorare questi mondi attraverso una rete interconnessa di antichi portali, per conquistare il titolo di Portal Knight supremo! Non dimenticatevi inoltre di invitare i vostri amici per rendere la vostra avventura ancora più divertente grazie alla modalità cooperativa!

Portal Knights per le piattaforme PS4 e Xbox One sarà disponibile dal 28 aprile 2017 sia in versione pacchettizzata presso i migliori rivenditori che in versione digitale sugli store Sony e Microsoft. Lo stesso giorno sarà disponibile anche Portal Knights versione 1.0 su Steam. I giocatori che desiderano preordinare Portal Knights riceveranno dei contenuti bonus esclusivi per la piattaforma scelta, presso i rivenditori aderenti all’iniziativa.