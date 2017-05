Portal Knights giocato in diretta su Twitch e YouTube dalle 17:00

Torna anche oggi l'appuntamento con le dirette di Everyeye Live: a partire dalle 17:00, la redazione sarà in diretta su Twitch e YouTube per giocare con, gioco di ruolo Sandbox in uscita il 19 maggio su PlayStation 4, Xbox One e Pc.

Portal Knights è già disponibile su PC in versione Early Access, inoltre una demo gratuita può essere scaricata da Xbox Store e PlayStation Store. L'appuntamento con il live gameplay di Portal Knights è fissato per le 17:00 di oggi (mercoledì 17 maggio) sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it: vi invitiamo a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.