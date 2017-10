Portal Knights si aggiorna su PC con tante novità: arriva l'update 1.2

, l'action-RPG cooperativo sviluppato dae pubblicato dasi aggiorna su Steam alla versione 1.2 e si arricchisce di tanti nuovi contenuti. Questo update sarà presto disponibile anche per le versioni Xbox One e PS4 del gioco.

Siamo sempre molto attenti ai suggerimenti della nostra community e siamo felici di annunciare l’introduzione di un nuovo contenuto richiesto a gran voce dai fan di Portal Knights, le isole vuote! Su queste isole i videogiocatori più creativi potranno erigere le loro incredibili costruzioni dove accumulare i tesori, senza dover preoccuparsi di doverle prima “ripulire” da mostri e da precedenti costruzioni. Fate visita ai mercanti per aver accesso alle isole vuote e per ottenere un quantitativo illimitato di risorse in cambio di monete d’oro. Costruire la reggia dei vostri sogni non è mai stato così facile!



Aggiungere un tocco personale alla vostra casa in Portal Knights è ancora più semplice ora che gli arredamenti dei dungeon possono essere raccolti e riposizionati. Collezionate una selezione di quadri, libri, bottiglie e altri oggetti d’arredamento e utilizzateli per abbellire la vostra dimora!



I nostri avventurieri dovranno cimentarsi in missioni ancora più impegnative grazie alla presenza di nuove tipologie di nemici e di personaggi da aiutare! I guardiani dei portali sono ora nascosti dentro enormi passaggi, i giocatori dovranno completare una nuova serie di missioni prima di sbloccare le battaglie contro questi giganteschi boss. Queste missioni saranno arricchite da nuove armature, nuove armi, nuovi incantesimi e tanti altri oggetti. Molte ambientazioni sono state migliorate con la presenza di nuove texture, nuove piante e molte altre novità da scoprire.