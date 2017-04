Portal Knights è stato rimandato, la demo uscirà il 20 aprile

sono lieti di annunciare che i fan dipotranno provare il gioco in anticipo, grazie ad una versione di prova gratuita che sarà disponibile dal 20 aprile su PS4 e Xbox One.

La versione di prova di Portal Knights sarà completamente in italiano e permetterà di avere un assaggio di ciò che li aspetta nel gioco completo prima dell’uscita. I giocatori potranno avventurarsi nella prima isola di gioco, apprendendo le basi del combattimento e del sistema di crafting, sia in singolo che con un amico, grazie alla modalità co-op a schermo condiviso. Gli utenti saranno inoltre in grado di trasferire i loro salvataggi dalla versione di prova al gioco completo, quando sarà disponibile.

Caratteristiche della versione di prova gratuita

Crea il tuo eroe : Scegli la tua classe preferita tra arciere, mago e guerriero e personalizza l’aspetto del tuo avatar con il potente editor di gioco. Sali di livello e comincia a utilizzare l’albero delle abilità per rendere unico il tuo Cavaliere del Portale. Potrai inoltre assegnargli un animaletto da compagnia (pet) che lo accompagnerà nella sua avventura.

: Scegli la tua classe preferita tra arciere, mago e guerriero e personalizza l’aspetto del tuo avatar con il potente editor di gioco. Sali di livello e comincia a utilizzare l’albero delle abilità per rendere unico il tuo Cavaliere del Portale. Potrai inoltre assegnargli un animaletto da compagnia (pet) che lo accompagnerà nella sua avventura. Impara le basi di Portal Knights : Perfeziona le tue tecniche di combattimento affrontando i temibili blob di giorno e i letali cavalieri vacui di notte. Assimila il profondo sistema di crafting e utilizza le risorse raccolte per creare nuovo equipaggiamento e armature. Fai il primo passo verso la costruzione del castello dei tuoi sogni riparando la pericolante fattoria e coltivandone il giardino. Esplora l’isola alla ricerca di un dungeon contenente un fantastico tesoro, protetto da pericolosi scheletri. Vai alla ricerca dei frammenti del portale per aprire il passaggio verso la prossima isola. Buona fortuna avventuriero!

: Perfeziona le tue tecniche di combattimento affrontando i temibili blob di giorno e i letali cavalieri vacui di notte. Assimila il profondo sistema di crafting e utilizza le risorse raccolte per creare nuovo equipaggiamento e armature. Fai il primo passo verso la costruzione del castello dei tuoi sogni riparando la pericolante fattoria e coltivandone il giardino. Esplora l’isola alla ricerca di un dungeon contenente un fantastico tesoro, protetto da pericolosi scheletri. Vai alla ricerca dei frammenti del portale per aprire il passaggio verso la prossima isola. Buona fortuna avventuriero! Vivi la tua avventura da solo o con amici : La versione di prova ti permetterà di affrontare l’avventura sia in singolo che con un amico grazie all’inclusione della modalità cooperativa offline per 2 giocatori a schermo condiviso. Unite le forze per costruire strutture, esplorare dungeon, sconfiggere mostri e completare missioni sulla prima isola del gioco.

: La versione di prova ti permetterà di affrontare l’avventura sia in singolo che con un amico grazie all’inclusione della modalità cooperativa offline per 2 giocatori a schermo condiviso. Unite le forze per costruire strutture, esplorare dungeon, sconfiggere mostri e completare missioni sulla prima isola del gioco. Usa i tuoi salvataggi nel gioco completo: I progressi fatti nella versione di prova gratuita potranno essere trasferiti nel gioco completo alla sua uscita, in modo da permetterti di continuare la tua avventura da dove l’avevi lasciata.

Per consentire agli sviluppatori di rifinire ulteriormente il gioco, Portal Knights uscirà su PS4 e XBOX One in versione digitale e pacchettizzata il 19 maggio in Europa. Lo stesso giorno sarà disponibile anche su PC Steam con il lancio della versione 1.0, uscendo dalla fase di Accesso Anticipato.