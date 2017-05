Praey of the Gods: i fan contro Bethesda per il cambio nome, Pete Hines risponde

Come potete leggere nei tweet riportati a fondo pagina, Pete Hines ha risposto ai commenti di molti giocatori che hanno preso le difese degli sviluppatori di Praey for the Gods , accusando Bethesda di avere danneggiato un piccolo studio indipendente. Hines ha difeso l'azione intrapresa dalla sua compagnia facendo notare che con i marchi non si scherza: se non li salvaguardi, infatti, finisci per perderli, e Bethesda non poteva permettersi di compromettere il lancio di Prey . A quanto pare il publisher aveva contattato gli sviluppatori di Praey for the Gods due anni fa, senza ricevere alcuna risposta, comportamento che ha costretto la compagnia a prendere i dovuti provvedimenti.

@baracuda_dk We really didn’t have much of a choice. If we don’t oppose the mark, we risk losing our Prey trademark. We don't really have a choice. — Pete Hines (@DCDeacon) 3 maggio 2017

@TallulahSoie Cool has nothing to do with it. Its how trademark law works. You protect your mark or lose it. You don't really have a choice. — Pete Hines (@DCDeacon) 3 maggio 2017

@TallulahSoie because they didn't listen to anything we said before now, including their own trademark lawyer(s) that filed for the trademark. — Pete Hines (@DCDeacon) 4 maggio 2017

@The_Erebus we first reached out to them about this two years ago. we've made plenty of effort — Pete Hines (@DCDeacon) 4 maggio 2017

@SleepyTyrant @baracuda_dk i think you probably assume they are just now hearing from us and this is the only thing we've tried. none of that is true. — Pete Hines (@DCDeacon) 4 maggio 2017

@plunderingsloth i enjoy legal stuff as much as i enjoy politics. the number of times we've had to change the name of a game/dlc we had come up w is insane. — Pete Hines (@DCDeacon) 4 maggio 2017