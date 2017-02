Pre Order Switch è una delle frasi più cercate su Google

Secondo quanto riportato dall'analista Daniel Ahmad (conosciuto come ZhugeEX su Twitter) la frase "" sarebbe al momento tra i trend di Google, risultando di fatto una delle ricerche più popolari tra quelle effettuate negli ultimi trenta giorni.

Ahmad riporta anche un grafico che mostra come la chiave in questione (Pre Order Switch) sia in realtà molto più popolare lo fossero Pre Order Wii U e Pre Order Xbox One prima del lancio delle due console. Come potete vedere dall'immagine, la curva rossa relativa a Switch raggiunge quella gialla relativa alla ricerca Pre Order PS4 nell'ottobre 2013.

Indubbiamente si tratta di un segnale positivo per la casa di Kyoto, ricordiamo che Nintendo sta lavorando per cercare di soddisfare tutti i preordini, i quali hanno superato le aspettative in Giappone e Nord America.