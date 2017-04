Presto in vendita in Giappone la biancheria intima di Kirby

La catena giapponese Yummy Mart ha annunciato che dal 22 aprile metterà in vendita la biancheria intima di, lanciata per festeggiare il venticinquesimo compleanno della pallina rosa. La linea sarà disponibile online e nel punto vendita di Harajuku.

La capsule collection sarà prodotta in tiratura limitata, disponibile solo fino ad esaurimento scorte, e include mutandine, un top, maschera da notte, zainetto trasparente, pigiama, maglietta e abbigliamento intimo con stampe ispirate al mondo di Kirby. I prezzi non sono stati rese noti, così come la possibilità di vedere questa linea di abbigliamenti in Occidente, anche se l'ipotesi sembra decisamente improbabile.