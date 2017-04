Prey: 15 minuti di gameplay dalla demo su PS4 Pro

La demo diè disponibile a partire da oggi su Playstation 4 e Xbox One. Se volete vedere come si comporta il gioco su, in cima alla notizia vi abbiamo riportato un video gameplay di 15 minuti tratto dalla demo giocata sulla nuova console

Al momento non è stato rivelato nessun dettaglio sul supporto a PS4 Pro di Prey, ma con il video riportato in cima possiamo farci un'idea sulla qualità grafica raggiunta sulla nuova console Sony (il gioco è settato in modalità 1080p). Ricordiamo che la demo del nuovo FPS di Arkane Studios permette di provare la prima ora dell'avventura, gustandosi l'ambientazione di Talos 1 e testando con mano le meccaniche di gioco. Ricordiamo che Prey uscirà il 5 Maggio su PC, Xbox One e Playstation 4 (gli sviluppatori hanno confermato l'arrivo dei DLC post-lancio).