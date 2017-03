Prey: 40 minuti di gameplay dal PAX East di Boston

Lo YouTuber "lzuniy" ha pubblicato un lungo video gameplay diregistrato durante il PAX East di Boston: la demo portata alla fiera dura circa 40 minuti e permette di vedere nel dettaglio le principali meccaniche del nuovo gioco di

Prey non sarà un reboot o un remake bensì un progetto del tutto nuovo e totalmente slegato dal "vecchio" Prey, titolo uscito nel 2006 su PC e Xbox 360. Arkane Studios ha sfruttato l'esperienza accumulata con Dishonored e Dishonored II per dare vita a un mondo pulsante e ricchissimo di emozioni, il tutto condito da un gameplay frenetico e veloce.

Il gioco sarà disponibile dal prossimo 5 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC, durante il PAX East gli sviluppatori hanno confermato di avere già alcune idee per i DLC, sebbene al momento non siano stati diffusi dettagli precisi in merito.