Prey: Arkane Studio parla delle ambizioni del gioco e delle fonti di ispirazione

Seth Shain diè stato recentemente intervistato sulle pagine di WCCFTech e in questa occasione ha parlato delle ambizioni die delle principali fonti d'ispirazione del gioco.

Di seguito, un breve estratto dall'intervista: "L'audacia, la grandezza, la mole del progetto... abbiamo davvero dato vita a qualcosa di enormemente ambizioso. Prey è un gioco enorme, qualcosa di davvero grande per un team relativamente piccolo come il nostro. Abbiamo superato i nostri limiti e ne siamo rimasti tutti sbalorditi, siamo riusciti a inserire tantissimi elementi in Prey. Il gioco è davvero una testimonianza dell'entusiasmo della passione di Arkane Studios per i videgiochi."

Parlando delle principali fonti di ispirazione, invece, il Lead System Designer di Prey si esprime in questi termini: "Non posso negare che produzioni come Ultima Underworld, System Shock e i titoli Looking Glass rientrino tra le nostre ispirazioni. Amiamo quei giochi, sono prodotti che ci hanno fortemente ispirati. Abbiamo tutti un enorme rispetto per quei titoli e vogliamo provare a riprenderne lo spirito nelle nostre produzioni."

Prey sarà disponibile dal 5 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC.