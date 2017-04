Prey: Bethesda non invierà copie in anticipo alla stampa

Anche per il lancio di, Bethesda seguirà con la stampa specializzata laadottata con. Questo vuol dire che le testate riceveranno il gioco solo una volta che questo sarà arrivato nei negozi.

La conferma arriva dalle pagine di GameRevolution, il sito ha infatti contattato il PR inglese di Bethesda per richiedere una copia di Prey, sentendosi rispondere che queste saranno inviate solamente a partire dal 5 maggio, data di uscita del gioco. Una politica già adottata in passato dal publisher e che ha destato non poche polemiche tra gli addetti ai lavori.

In attesa della recensione di Prey, vi ricordiamo che la demo giocabile è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, la versione di prova permette di giocare i primi 60 minuti del nuovo titolo di Arkane Studios.