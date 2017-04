Prey: Bethesda sfoggia il suo nuovo titolo in una livestream

In questo momento Bethesda sta trasmettendo una livestream su Twitch per mostrare la sua prossima pubblicazione: Prey. L'FPS di Arkane Studios a tema sci-fi è in arrivo il prossimo 5 maggio su PC Windows, PlayStation 4 e Xbox One.

Se siete incuriositi da Prey, vi consigliamo di non perdervi lo streaming che potete vedere seguendo questo collegamento. Dopo un lungo e travagliato sviluppo, Prey sta finalmente per approdare su PC e console. Il titolo, infatti, nasce come seguito dell'originale Prey (2006), ma a causa di diversi problemi legati alla realizzazione fu ufficialmente cancellato nel 2014. Recentemente, Arkane Studios ha confessato di aver sviluppato Prey ispirandosi a produzioni come Ultima Underworld, System Shock e i titoli Looking Glass.