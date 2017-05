Prey completato in meno di 20 minuti, nuovo record mondiale di speedrun

è disponibile da pochi giorni, ma gli speedrunner si stanno dando già un gran daffare. Fino a poche ore fa il record mondiale apparteneva a, utente in grado di completare il gioco in soli 44 minuti , ma adesso lo scettro è passato a, con la sua incredibile performance di 17:56.

Trovate il video dell'impresa in apertura di notizia. Nel filmato possiamo osservare i glitch e gli exploit sfruttati dal giocatore al fine di ottenere questo straordinario risultato. Ovviamente, vi sconsigliamo la visione qualora vogliate evitare spoiler di ogni genere. Ricordiamo che Prey è adesso disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.