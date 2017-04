Prey: confermati i DLC post-lancio

A pochi giorni dall'arrivo di Prey, attesissima avventura in prima persona con elementi horror e fantascientifici, giungono nuove notizie sui futuri contenuti. In un'intervista concessa a AListDaily, il Game Director Raphael Colantonio ha infatti confermato che il gioco riceverà dei DLC dopo il lancio.

Sebbene Arkane Studios non sia ancora pronta a fare annunci ufficiali, Colantonio ha dichiarato che sono già iniziati i lavori sui contenuti post-lancio, così come su diversi update. L'intervista ha lasciato spazio anche ad alcuni elementi del gameplay, e in particolare al fattore longevità. I giocatori non saranno in grado di acquisire tutti i potenziamenti alieni nel corso di una singola run, caratteristica che, combinata alla ramificazione della trama, aumenta notevolmente la rigiocabilità del titolo.

Prey uscirà il 5 maggio 2017 su PC, Xbox One e PlayStation 4.