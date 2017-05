Prey debutta al secondo posto della classifica software inglese

non riesce ad agguantare la prima posizione della classifica inglese nella settimana di debutto. Il giocooccupa la seconda posizione della top ten, preceduto daper Nintendo Switch.

Classifica Software UK - 8 Maggio 2017

Grand Theft Auto V si piazza sul gradino più basso del podio, in top ten inoltre trovano spazio anche LEGO Worlds, Call of Duty Infinite Warfare, Rocket League Collector's Edition e The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Mario Kart 8 Deluxe Prey Grand Theft Auto V Call Of Duty Infinite Warfare LEGO Worlds Rocket League The Legend Of Zelda Breath Of The Wild FIFA 17 Horizon Zero Dawn Forza Horizon 3

La classifica si chiude con FIFA 17, Horizon Zero Dawn e Forza Horizon 3.