Prey: la demo a confronto su PS4 e Xbox One

ha pubblicato un videoconfronto per le versionidi, basato sulla recente demo giocabile del nuovo FPS di. Il filmato è stato riportato in cima alla notizia.

Il confronto è stato effettuato tra la versione PS4 "base" e quella Xbox One. Per quanto riguarda la risoluzione, la demo di Prey gira a 1080p sulla console Sony e a 900p su quella Microsoft, con un frame rate di 30FPS per entrambe le console (c'è solo qualche calo sporadico su Xbox One). Stranamente, su PS4 è stato avvertito un leggero input lag nei comandi, ma potrebbe trattarsi di un problema che verrà risolto con la pubblicazione del gioco completo.

Ricordiamo che Prey uscirà il prossimo 5 Maggio su PC, Xbox One e Playstation 4.