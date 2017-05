Prey e Diablo 3 (Negromante) giocati in diretta su Twitch il 5 maggio

Anche oggi tornano i consueti appuntamenti targati Everyeye Live: oltre alla sessione dicon la redazione, nella giornata odierna andranno in onda anche altre due dirette dedicate a. Di seguito, gli orari delle trasmissioni e tutti i dettagli.

Prey (Ore 17:00)

A partire dalle 17:00 giocheremo in diretta con Prey, mostrandovi le prime fasi del nuovo titolo di Arkane Studios, disponibile da oggi nei negozi. Una sessione di gameplay per scoprire tutto sul nuovo Prey, non mancate!

Diablo III Negromante (Ore 21:00)

L'appuntamento serale (ore 21:00) è invece dedicato a Diablo III: Morlu e Todd mostreranno la classe Negromante, una delle più recenti novità del gioco Blizzard.

Entrambi gli appuntamenti andranno in onda sul nostro canale Twitch: vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.