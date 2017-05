Prey è finalmente disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4

: /annuncia che

“Prey è ambientato in un mondo immersivo ricco di elementi shooter e RPG. I giocatori possono costruire il proprio stile di gioco operando scelte a livello di gameplay, incorporando allo stesso tempo abilità aliene e skill uniche,” ha dichiarato il Direttore creativo Raphael Colantonio. “Siamo lieti di mostrare finalmente il mondo fantascientifico di Prey ai giocatori di tutto il mondo.”



In Prey, vi risveglierete a bordo della Talos I, una stazione spaziale che orbita intorno alla luna nel 2032. Indosserete i panni dell'oggetto di un esperimento destinato a cambiare per sempre l’umanità, ma le cose hanno preso una terribile piega. La stazione spaziale è stata invasa da alieni ostili che hanno iniziato a darvi la caccia. Mentre vi addentrerete nei più profondi segreti di Talos I e del vostro stesso passato, dovrete sopravvivere usando gli strumenti trovati nella stazione, la vostra intelligenza, le armi e abilità incredibili. Il destino di Talos I e di tutti è nelle vostre mani.



Pubblicato in tutto il mondo venerdì 5 maggio 2017 per PlayStation 4, Xbox One e PC, Prey è l'atteso gioco d'azione fantascientifico in soggettiva di Arkane Studios, creatori serie Dishonored, che comprende il Gioco dell'Anno del 2012 e il suo seguito, Dishonored 2.