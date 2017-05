Prey finito in dieci minuti, nuovo record del mondo

Continuano gli speedrun di: nei giorni scorsi, vi avevamo segnalato l'impresa di Dewgma, capace di finire il gioco in. Oggi lo YouTuberè riuscito a stracciare questo record, portando a termine il titolo diin 10:52 minuti.

Sfruttando bug e glitch, molti giocatori sono riusciti a ottenere tempi incredibili per le speedrun di Prey, nessuno fino ad oggi però aveva mai completato l'avventura in meno di quindici minuti, impresa riuscita proprio a Bjurnie, il quale si è dichiarato soddisfatto ma intenzionato a lavorare per abbassare ulteriormente il suo tempo. Cosa ne pensate di questo nuovo record?