Prey for the Gods cambia nome su richiesta di Bethesda

Secondo le accuse di ZeniMax Media, il nome Prey for the Gods sarebbe troppo simile a quello di Prey, per questo la società ha chiesto e ottenuto il cambio di nome. Il gioco sarà ora conosciuto come Praey for the Gods, No Matter Studios aveva provato a registrare il marchio Prey for the Gods lo scorso anno ma senza successo e nelle scorse settimane ha rinunciato definitivamente all'utilizzo del nome per non doversi scontrare in tribunale con un colosso come ZeniMax.