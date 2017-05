Prey giocato in diretta su Twitch oggi pomeriggio alle 17:00

Il primo appuntamento di Everyeye Live della settimana è interamente dedicato a: Lunedì 8 maggio a partire dalle 17:00, la redazione di Everyeye.it sarà in diretta su Twitch per giocare con il nuovi titolo di

Dopo avervi mostrato i primi 60 minuti dell'avventura, continueremo il nostro cammino nel mondo di Prey, esplorando Talos-1 nei panni di Morgan Yu. L'appuntamento con il live gameplay di Prey andrà in onda oggi pomeriggio alle 17:00, come di consueto sul nostro canale Twitch: vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.