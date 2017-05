, nuovo titolo di, è disponibile solo da ieri, ma i giocatori sono già riusciti a scovare un metodo per sfruttare il sistema di crafting del gioco per creare oggetti in quantità illimitata, tra cui munizioni, kit medici e altro ancora.

Il procedimento non è partiocolarmente complesso, e prevede che si arrivi prima di tutto nella stanza di Morgan Yu (il protagonista del gioco), raggiungibile dopo circa un'ora di gioco. Qui troverete il Riciclatore, lo strumento chiave per poter attivare il glitch. Il tutto è spiegato passo per passo nel video che trovate in cima alla notizia.

Prey è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Su Everyeye trovate una guida completa a tutti i Trofei del nuovo gioco di Arkane Studios.