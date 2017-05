Prey: Guida completa alle abilità aliene (Thyphon)

vi offre la possibilità di concentrarvi sulle abilità umane oppure sulle numerose abilità derivate dai, dandovi accesso a poteri che vi permettono di manipolare la gravità, creare onde elettrostatiche o generare scudi. In questa guida andremo ad analizzare le abilità aliene presenti nel gioco, da sfruttare durante la vostra avventura.

Prima di iniziare, tenete bene a mente che apprendere questo tipo di abilità comporta dei rischi. Dopo aver installato un discreto numero di poteri alieni, le torrette della stazione vi considereranno infatti una minaccia e rischierete di andare incontro a situazioni alquanto spiacevoli. Analizzate dunque il vostro stile di gioco, decidendo se procedere in questa direzione o ricorrere prevalentemente alle abilità umane.

Energia

Onda Cinetica (I, II e III): questo potere genera un'ondata fisica che infligge fino a 50 danni e respinge qualsiasi cosa entro 5 metri dalla zona bersaglio. Potenziando Onda Cinetica, aumenterete i danni inflitti e potrete generare un'area di impatto sulla zona bersaglio.

Campo di Antigravità (I e II): questo potere vi permette di manipolare la gravità per creare una colonna di forza verticale alta fino a 7 metri che dura 15 secondi e può intrappolare i nemici. Potenziando Campo di Antigravità aumenterete l'altezza della colonna.

Onda Elettrostatica (I, II e III): quest’abilità vi permette di creare un'onda elettrostatica che infligge fino a 25 danni entro 3 metri dalla zona bersaglio. Disabilita gli strumenti elettronici, stordisce i bersagli robotici per 3 secondi e stordisce i bersagli organici per 2 secondi. Potenziate Onda Elettrostatica per aumentare danni, area e durata dello stordimento dei nemici organici e robotici.

Assorbimento Elettrostatico: questo potere assorbe il 50% di tutti i danni da elettricità e li converte in punti Psi.

Resistenza Elettrostatica: quest’abilità aliena riduce del 50% i danni da attacchi e pericoli ambientali elettrici e protegge dallo stordimento.

Supertermia (I, II e III): questo potere crea una trappola di plasma surriscaldato che infligge fino a 80 danni da fuoco entro 4 metri quando viene attivata. Potenziando Supertermia aumenterete danni e area d'effetto.

Resistenza Termica: quest’abilità aliena riduce del 50% i danni da attacchi e pericoli ambientali di fuoco.

Assorbimento Termico: questo potere assorbe il 50% di tutti i danni da fuoco e li converte in punti Psi.

Mutamento

Imitazione (I, II e III): questo potere vi permette di camuffarvi nell’ambiente assumendo la forma di un oggetto vicino. Potrete dunque muovervi, ma rischierete di attirare l'attenzione su di voi. Imitazione consuma 2 Psi al secondo. Potenziate quest’abilità per assumere la forma di oggetti più complessi, come torrette e Operatori.

Rigenerazione (I e II): questo potere rigenera fino a 10 punti salute subito dopo aver subito danni. Potenziate Rigenerazione per aumentare la quantità di salute rigenerata.

Scambio Spettrale (I e II): quest’abilità aliena vi permette di cambiare rapidamente posizione fino a 6 metri di distanza, lasciando sul posto un sosia che inganna i nemici per 4 secondi. Potenziate Scambio Spettrale per aumentare la distanza di movimento e la durata di permanenza del sosia.

Resistenza Eterea: questo potere riduce del 50% i danni da attacchi e pericoli ambientali eterei.

Assorbimento Etereo: quest’abilità assorbe il 50% di tutti i danni eterei e li converte in punti Psi.

Genesi Spettrale (I e II): questo potere genera da un cadavere umano uno spettro che combatte per voi. Potenziando Genesi Spettrale potrete creare uno spettro alleato più potente. Tenete bene a mente che il tipo di spettro generato è del tutto casuale.

Telepatia

Contraccolpo (I, II e III): quest’abilità genera per 20 secondi uno scudo che assorbe i danni dell'attacco successivo. I nemici che attaccano lo scudo vengono respinti. Potenziate Contraccolpo per aumentare il numero di attacchi che lo scudo può bloccare.

Resistenza alla Paura: questo potere riduce del 25% la durata degli effetti di paura.

Shock Psichico (I, II e III): quest’abilità aliena vi permette di sferrare un attacco psichico contro bersagli biologici, infliggendo 45 danni e annullando le abilità psichiche per 10 secondi. Potenziate Shock Psichico per aumentate i danni inflitti e il tempo di annullamento delle abilità psichiche nemiche.

Controllo Mentale (I, II e III): questo potere costringe i nemici biologici a combattere per voi per 20 secondi. Controllo Mentale libera inoltre gli umani dal controllo mentale dei Typhon. Potenziate quest’abilità per aumentare il tempo per cui i nemici combattono per voi.

Manipolazione Remota (I, II e III): questo potere alieno vi permette di usare la vostra mente per recuperare oggetti distanti e interagire con congegni fino a 10 metri di distanza. Potenziate Manipolazione Remota per aumentarne la portata.

Mente Robotica (I, II e III): quest’abilità costringe i nemici robotici a combattere al vostro fianco per 30 secondi. Potenziando Mente Robotica aumenterete il tempo per cui i nemici robotici combattono al vostro fianco.

