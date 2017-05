Prey: Guida, dove e come trovare la Pistola Stordente

offre un set di armi ampio e variegato, adatto a fronteggiare le numerose creature aliene presenti su Talos I. Notevole importanza acquista in particolare la, risorsa non letale che danneggia i nemici meccanici e permette di neutralizzare temporaneamente alcuni tipi di Typhon.

Ma non è tutto: la Pistola Stordente può essere utilizzata anche contro gli umani, soprattutto contro i membri dell'equipaggio soggetti al controllo mentale del Typhon Telepate. In tal modo potrete infatti neutralizzarli senza ucciderli. In questa guida vi sveleremo dunque l’esatta posizione della Pistola Stordente, arma che vi accompagnerà lungo le varie fasi della vostra avventura su Talos I.

Dopo aver raggiunto la lobby centrale della divisione neuromod, scorgerete un cadavere circondato da strane bolle indurite. Accanto al corpo troverete un gadget alquanto interessante, ovvero il cannone GLOO.

Grazie a questa singolare arma potrete creare rampe e ponti che vi permetteranno di raggiungere zone altrimenti inaccessibili come, ad esempio, il secondo piano della lobby. Ed è proprio qui che dovrete recarvi per ottenere la speciale Pistola Stordente. Volgete dunque lo sguardo alla vostra sinistra ed utilizzate il server inclinato per raggiungere il tetto della postazione di sicurezza. Utilizzate ora il cannone GLOO per creare nuovi punti d’appiglio ed accedere al secondo piano della lobby. Noterete subito un cadavere accasciato a terra, sulla sinistra, accanto a box e scatoloni. Avvicinatevi all’uomo inerme e raccogliete la Pistola Stordente, da aggiungere al vostro inventario.

