Prey: Guida password, combinazioni e codici dei terminali

offre un mondo di gioco vasto e variegato, colmo di segreti e misteri da svelare. Superando i sistemi di sicurezza presenti supotrete infatti esplorare aree inedite, aprire casseforti e sbloccare accessi nascosti.

Tuttavia, le combinazioni di casseforti e terminali saranno spesso celate in ambienti inusuali, spesso difficili da individuare in breve tempo. In questa guida troverete dunque tutti i keycode da utilizzare per violare i sistemi di Talos I, suddivisi in base alle diverse aree della stazione spaziale.



Codici Statici

Lobby di Talos I

Morgan Yu’s Office – 0451

Security Safe – 0526

Holding Room – 1129

I.T. Department – 0913

Dr. DeVries’ Safe – 7324

Centrale Elettrica

Reactor Room – 3845

Esterni di Talos I

Dr. Igwe’s Cargo Container – 2312

Alloggi dell’Equipaggio

Dr. Calvino’s Safe – 0523

Psychotronics

Armory – 8714

Laboratori Hardware

Dr. Thorstein’s Safe – 9954

Divisione Neuromod

Debriefing Safe – 5150

Codici Dinamici

Divisione Neuromod

Marco Simmons – Date un’occhiata alla nota collocata sulla postazione di lavoro di Simmons, nell’area di Simulazione Debriefing

Security Booth – Analizzate la nota accanto al cadavere di Divya Naaz, nell’ingresso della Divisione Neuromod

Security Station – Analizzate la nota accanto al cadavere di Divya Naaz, nell’ingresso della Divisione Neuromod

Lobby di Talos I

Password di Jason Chang – Date un’occhiata alla nota collocata sulla postazione di lavoro di Chang, negli uffici esecutivi di Talos I

Volunteer Quarters – Leggete l’email “Volunteer Attitude” sul computer di Bianca Goodwin, negli uffici esecutivi di Talos I

Pilot’s Lounge Password – Ascoltate la registrazione “This isn’t a Drill” dal TranScribe di Octavia Figgs, nella Staff Lounge di Talos I

Laboratori Hardware

Ufficio di Thorstein – Leggete l’email “You’re in Charge” sul computer di Thadeus York.

Group: Small Scale Testing – Date un’occhiata alla nota attaccata ad una clipboard vicino la postazione di lavoro dei test su piccola scala

Machine Shop Supply Closet – Leggete l’email “If you need Supplies” sul computer nell’area test su piccola scala

Ballistics Lab Safe – La nota è nascosta in un angolo, sotto una grata del laboratorio di balistica

Esterni di Talos I

Machine Shop Supply Closet – Ascoltate la registrazione “First Thing Tomorrow” dal TranScribe del Dr. Calvino

Psychotronics

Armory – Evitate di uccidere Aaron Ingram ed otterrete l’accesso all’armeria

G.U.T.S.

Maintenance Tunnel – Analizzate la nota accanto al cadavere di Kimberly Bomo

Magnetosphere Control Room Safe – Spostate il rotolo di carta igienica sul ripiano nel bagno e troverete la nota

Julien Howard – Analizzate la nota accanto al corpo di Iris Stein, nell’Arboretum

AR01 Closet – Salvate Rani Chaudhary dal Telepath nella Greenhouse

Fitness Center – Leggete l’email “New Gym Code” sulla Security Station del centro fitness

Abigail Foy – Date un’occhiata sotto la scrivania Abigail Foy, nella sua cabina, e troverete la nota

Calvino’s Safe – Ascoltate la registrazione “Note 3” dalla postazione di lavoro di Lorenzo Calvino, nella sua cabina

Fitness Center – Date un’occhiata alla nota all’interno delle Cabine B del Bagno

Mail Room – Date un’occhiata nel padiglione abitativo di Ander Kline

Freezer – Incontrate il cuoco della Cucina

Executive Suites – Leggete l’email “Food Requests for Alex” sul computer di Will Mitchell, nella sua cabina

Executive Suites – Analizzate la nota sul tavolo nella stanza del riciclatore

Executive Suites – Leggete l'email "Personal Training Session" sul computer di Emma Beatty, nel centro fitness

Deep Storage

Stairwell – Date un’occhiata alla nota accanto alla postazione di lavoro di Zachary West, nell’area Corporate Information Technology.

Ivy Song – Date un’occhiata alla nota accanto alla postazione di lavoro di Zachary West, nell’area Corporate Information Technology.

Deep Storage Safe – Leggete la nota nascosta dietro la postazione di lavoro di Danielle Sho, nel centro comandi.

Cargo Bay

Gus Magill – Prendete il telefono trovato sulla scrivania di Gus Magill, nell’area Shipping and Receiving

Cargo Bay Security Safe – Parlate con Sarah Elazar nell’area Cargo Bay A, situata presso l’Ufficio del Quartiermastro

Centrale Elettrica

Parts Storage – Ascoltate la registrazione “Parts Storage” dal TranScribe di Duncan Krassikoff

Life Support

Price Broadway – Aprite la cassa accanto alla postazione di lavoro di Price Broadway e troverete la nota

Storage Room – Troverete la nota nella stanza per il controllo del flusso di ossigeno. note located within the Oxygen Flow Control Roo

Security Station Safe – Analizzate la nota sul corpo di Erica Teagues, nell’area Main Lift Access

Ponte di Talos I

Bridge Safe – Date un’occhiata al libro posizionato sulla scrivania del capitano, all’interno del suo loft

